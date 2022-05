Repubblica – Inter, Scamacca vale più di Pinamonti o Satriano? Le logiche della scelta

I nerazzurri, nelle ultime stagioni, hanno preferito cedere i propri giovani anzichè valorizzarli in Prima Squadra

La linea seguita dall'Inter negli ultimi anni per quanto riguarda i propri giovani è sempre stata la stessa: venderli e fare cassa, per buona pace di chi vorrebbe vedere qualche prodotto del vivaio inserito in Prima Squadra. La domanda sorge spontanea: conviene spendere soldi sul mercato anzichè valorizzare qualche giovane già in casa? Repubblica spiega la logica delle scelte della dirigenza nerazzurra: