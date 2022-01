Scamacca primo obiettivo Inter. Il Sassuolo si tutela: neroverdi sul giovane Lucca

L'attaccante del Sasssuolo è il primo nome per l'attacco dell'Inter di Inzaghi, il Sassuolo si è già messo alla ricerca del sostituto

Caicedo ora, per arrivare fino a fine stagione senza problemi in attacco, poi l'Inter di Inzaghi punterà su Scamacca. È l'attaccante del Sassuolo il primo nome per il reparto offensivo nerazzurro.