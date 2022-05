Scamacca: “Mercato? Non sento voci. Penso a finire al meglio il campionato”

Il calciatore del Sassuolo ha parlato, dopo la gara con l'Udinese, del suo futuro ai microfoni di DAZN

Dionisinon perde occasione di ribadire che vorrebbe tenere tutti i suoi giovani. Tra loro c'è Gianluca Scamacca, attenzionato come noto dall'Inter e non solo, e che oggi ha segnato contro l'Udinese il gol dell'1-0 (poi la gara è finita 1-1.ndr).