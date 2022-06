Scamacca: “La mia valutazione? Tocca alle società, io penso al campo”

Le parole dell'attaccante da settimane anche nel mirino dell'Inter per la prossima stagione

Gianluca Scamacca ha parlato della sua prestazione e di altri temi dopo Italia-Germania di stasera. Ecco le sue considerazioni a Rai Sport: "E' stata una gara bellissima, di alto livello. Molto emozionante perché c'era un pubblico incredibile e noi abbiamo dato il massimo. La valutazione pesa? Non le leggo queste cose. Conta solo il campo. I numeri li fanno le società. Per me conta il campo e divertirmi. In Italia giovani ce ne sono tanti e di talento, bisogna dargli spazi. Oggi eravamo tanti giovani e siamo contenti. Il gol? Oggi me sono mangiati un po'. Spero per la prossima di farli".