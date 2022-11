Scanzi: “Milan? Campagna acquisti sbagliata. L’Inter romperà le scatole”

Il noto giornalista Andrea Scanzi ha parlato a margine della presentazione del libro della compagna Sara Lucaroni "Sempre lui, perché Mussolini non muore mai", intercettato dai microfoni di FirenzeViola. Queste le sue parole sulla Serie A da tifoso rossonero: "Non mi aspettavo di più. Mi aspettavo di più dall'Inter e dalla Juventus, non dal Milan che non è la squadra più forte. Ho sbagliato sul Napoli, non mi aspettavo che fosse così forte. Abbiamo 1/2 punti in meno dell'anno scorso, ci manca il punto nello scontro diretto col Napoli e i due punti con la Cremonese.