Scanziani: “Inter in difficoltà, ma tranquilli. Lautaro? Se ritrova il gol…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Alessandro Scanziani, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così del momento poco brillante dei nerazzurri: "Saranno venti giorni che l'Inter è in difficoltà dal punto di vista fisico e i risultati si vedono. Ieri il Milan ha fatto meglio, sembrando un po' più spensierato. Comunque i nerazzurri battendo il Bologna tornerebbero in testa... E' chiaro che è dura fare un campionato sempre a mille, i momenti di difficoltà arrivano. L'Inter è nella norma, in nove mesi ci può stare un periodo più complicato per le punte. Io direi di star tranquilli".