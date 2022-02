Scanziani: “Inter la più forte, ma derby partita a sé. Milan anche fortunato”

Le considerazioni dell’ex calciatore nerazzurro a proposito del derby perso ieri pomeriggio dall’Inter contro il Milan

Alessandro Scanziani, ex calciatore dell’Inter, ha analizzato in questo modo il derby di Milano ai microfoni di TMW Radio: “Le partite sono così, non si può pensare che sull’1-0 si vince perché in campo ci sono due squadre. Il Milan ha fatto di tutto ed è stato anche un po’ fortunato. Questo fa parte del gioco. Il campionato è ancora aperto. se avesse vinto l’Inter il campionato sarebbe finito ma così è tutto ancora aperto. Questa Inter in questo campionato è la squadra più forte, ma non è detto che non possa perdere il derby. È una partita a sé. La preparazione di un derby è totalmente diversa da qualsiasi altra partita”.