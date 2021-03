Scanziani: “Inter, servono le motivazioni giuste. Fuga? Ancora troppo presto”

L'ex calciatore ha parlato della sfida di questa sera tra Parma e Inter che potrebbe consentire alla squadra di Conte di andare a +6

"Lo è ogni partita, ma per il Parma è più importante la prossima. Se fossi il tecnico, terrei i giocatori più bravi fuori per la prossima. L'Atalanta? Anche lei deve temere l'Inter. E' da anni che sta facendo cose straordinarie, con un grande mister e un calcio d'altri tempi, con marcature fisse. L'Atalanta ha tanti buoni giocatori e li rivende anche bene. Oggi però deve trovare l'Inter le motivazioni giuste, anche contro una squadra così inferiore".

"E' ancora presto, ci sono ancora tante partite da fare. Finché non c'è una certezza è sempre meglio pensare partita per partita, senza montarsi la testa. Altrimenti rischi anche di perdere con l'ultima in classifica. Si deve sempre pensare di essere in salita".