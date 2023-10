Scanziani: “Scudetto? Inter e Milan hanno qualcosa in più, Juve inferiore”

Che idea di sta facendo di questa nuova bufera che sta travolgendo il calcio italiano?

"Osservo con curiosità di sapere come andrà a finire. Perché premesso che un calciatore non può scommettere, farlo sui risultati della propria squadra sarebbe ancora più grave. Spero che tutto si chiuda nella maniera più positiva possibile, per il momento non me la sento di dare la croce addosso a nessuno. Sappiamo tutti che un mio caro ex compagno di squadra come Paolo Rossi finì coinvolto dallo scandalo scommesse prima del Mondiale per un’ingenuità. Chi fa il furbo deve essere punito, ma non facciamo di tutta l’erba un fascio".