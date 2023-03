Scariolo: “Mano Rabiot nettissimo ma gol evitabile. Sfogo Barella non aiuta. E Onana…”

Sergio Scariolo ha aggiunto: "La partita di Oporto è stata pesantissima dal punto di vista mentale e nervoso"

Matteo Pifferi

Sergio Scariolo, allenatore della Virtus Bologna e della Nazionale spagnola di basket, ha parlato a La Domenica Sportiva di Inter-Juventus: "Io faccio il tifoso e non il tecnico in questo caso. Abbiamo preso un gol evitabile sinceramente al di là della mano o non mano. Non era così angolato il tiro di Kostic, era un metro dentro la porta. Probabilmente a livello mentale e nervoso, la partita di Oporto è stata pesantissima. Una partita che può qualificare una stagione da negativa a positiva e così è stato"

"Essere tra le prime 8 d'Europa è un risultato positivo, probabilmente qualche giocatore non ha recuperato dal punto di vista mentale. Dalla formazione di Oporto ci sono stati cambi ma non sono stati sufficienti, abbiamo preso un gol super-evitabile. E sotto di un gol con la Juve fai fatica a segnare. Mani Rabiot? Per me è nettissimo"

"Gol subito? Mi fa rabbia vedere che quattro giocatori più il portiere contro due della Juve e si lascia tanto spazio a Kostic per tirare, così fa male. Reazione Barella? Il calcio lo dà alla panchina, magari era arrabbiato ma non aiuta allo spirito di squadra. Se esci tu, entra un altro che magari ha bisogno di incoraggiamento ma se ne vedono di ogni in tutti gli sport"