Scarnecchia: “Inter? Tutti davano per fatta la corsa Napoli-Milan. La Juve e Icardi…”

L'ex calciatore parla della lotta per lo scudetto: l'Inter tornata in corsa e la Juve, che può tornare in corsa

Alessandro De Felice

Roberto Scarnecchia, ex calciatore e ora appassionato di cucina, ha parlato a 'Maracanà', trasmissione in onda su TMW Radio.

Quale è stato il piatto forte di questa prima parte di campionato?

"Sarebbe troppo facile dire il risotto alla milanese, perché tra Inter e Milan... direi più un pollo alla cacciatora, l'Inter è andata a caccia del primato quando tutti davano per fatta la corsa a due tra Napoli e Milan".

Allegri una minestra riscaldata?

"Lasciamola, ma la pasta e fagioli riscaldata è ancora meglio di quella appena fatta. La Juventus mi piace, è ancora la squadra da battere, ha una rosa importante, Dybala troverà il suo spazio e sul mercato troverà una punta adatta. Per me può dare ancora fastidio anche all'Inter. Fino a quando non c'è la certezza matematica, può incidere. Serve però Icardi, un altro nome non serve".