Scarnecchia: “Serie A? Scudetto Inter, altri posti non assegnati. Prevedibile che…”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito della classifica del campionato di Serie A

"La stanchezza ci può stare per la Roma. Il Napoli è favorito e poi è in ripresa. E' vero che la Roma ha tenuto qualche titolare fuori e forse può recuperare qualche elemento. E' una partita molto sentita, poi la Roma viene da una vittoria in Europa che aumenta l'autostima dei giocatori di Fonseca. L'entusiasmo è importante per questa gara, di sicuro ci sarà ancora l'adrenalina".

"Era prevedibile che il Milan avesse una battuta d'arresto. Non ci si aspettava un girone di andata così, è normale che sta pagando l'aver cominciato prima la stagione. Per me sarà una lotta fino all'ultima giornata. Tra 3-4 gare si capirà meglio come andrà in testa e in coda ma nulla sarà ancora deciso. 4-5 squadre si giocano i primi posti che valgono la Champions. L'Inter è la candidata per vincere lo Scudetto, ma gli altri posti non sono scontati".