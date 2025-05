''Per stasera ci auguriamo il meglio come sempre. Boban ha detto che non capiamo di calcio? Forse parlava di se stesso''. Così Paolo Scaroni, presidente del Milan, a margine dell'Assemblea della lega Serie A in corso oggi al Salone d'Onore del Coni, risponde a Zvonimir Boban che ha attaccato la dirigenza rossonera.