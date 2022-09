Scaroni: “Ristrutturare San Siro? Andiamo altrove. Dobbiamo avere un nuovo stadio”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Scaroni ha parlato della necessità per Inter e Milan di costruire un nuovo stadio. "Intorno a Milano non esistono grandi stadi, dobbiamo continuare a giocare a San Siro".

"Giocare a San Siro 50 partite l'anno in uno stadio in una mega ristrutturazione è un rischio per tutti ed è un'attività impossibile. Dobbiamo avere un nuovo stadio, o a San Siro o altrove. Ristrutturare San Siro? Andiamo altrove".