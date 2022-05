Scaroni: “Stadio, cantiere in corso. Sorgerà a Milano o nella grande Milano”

Le parole del presidente del Milan a margine di una conferenza nell'ambito del Salone del Risparmio 2022

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è tornato a parlare della questione stadio, un nuovo impianto che Inter e Milan vorrebbero costruire in comune. E lo ha definito "un cantiere in corso". Si dice anche ottimista rispetto alla costruzione del nuovo impianto che dovrebbe sorgere al posto del Meazza. «Il nuovo impianto sorgerà a Milano o nella grande Milano. È in corso una consultazione pubblica, che stiamo portando avanti: in un paio di mesi sarà finito questo processo». Queste le sue parole a margine di una conferenza nell'ambito del Salone del Risparmio 2022.