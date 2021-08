Scarpini: “Impressionato da Sensi e Dzeko. Con Inzaghi mi aspetto da Barella…”

Il direttore di Inter TV prima dell'attesissima prima di campionato: tutto pronto per Inter-Genoa...

Roberto Scarpini ha analizzato Inter-Genoa con alcune considerazioni: "C'è la curiosità di vedere quel 3-5-1-1. Mi ha molto impressionato la facilità dei movimenti di Sensi e Dzeko e degli inserimenti di Barella e Calhanoglu. Sarà una gara di natura offensiva contro un avversario che si difenderà e cercherà di ripartire. Che cosa può dare di più Barella quest'anno? Magari più gol. Con un tecnico nuovo che gli lascia un po' più di libertà per entrare e attaccare in profondità. Lo ha sempre fatto. Un po' più di libertà ad attaccare, a entrare e tirare da fuori area. Il gol con la Dinamo Kiev è nato grazie a scambi in rapidità e si è concluso con un colpo soffice".