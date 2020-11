Scarpini su Bastoni: “Ecco come sta facendo la differenza: lui è il classico esempio di…”

Roberto Scarpini ha elogiato Alessandro Bastoni e sottolineato la sua crescita. All’Inter come anche in Nazionale: “Non c’è una gara che lo ha fatto diventare titolare. E’ il lavoro day by day che sta facendo la differenza. Lui è il classico esempio di giocatore che si impegna durante la settimana e convince il mister. E poi si auto convince. Come giocatore ti rendi conto se stai facendo bene o se le tue performance sono piene di rimproveri da parte del tecnico”.

(Inter TV)