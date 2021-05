Scarpini: “Conte non si accontenta: non ha messo Lukaku in campo perché…”

Ultima partita di campionato, grande festa a San Siro per l'Inter Campione d'Italia. Scarpini e Inter TV raccontano tutte le emozioni dal Meazza...

Come al solito Antonio Conte e Lele Oriali, arrivati a San Siro, si sono diretti a centrocampo e in silenzio hanno guardato gli spettatori riempire gli spalti. Ad assistere a Inter-Udinese, oggi pomeriggio, ci saranno anche mille spettatori. Roberto Scarpini, direttore di Inter TV, ha sintetizzato le emozioni in campo nell'ultima di campionato: "Battendo l'Udinese avremmo battuto tutte le compagini di serie A, manca questa per completare il filotto. Le nostre "assenze" sono scelte per dare campo a tutti. Avranno degli stimoli alti. Il mister non si accontenta. Non ha messo Lukaku diffidato perché potrebbe saltare la prima dell'anno prossimo (ride, ndr). Magari non è così, ma magari sì...".