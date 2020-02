Scarpini: “Gattuso ha in mente qualcosa. Curioso esordio nell’Inter oggi, Conte vuole…”

Roberto Scarpini in diretta da San Siro prima di Inter-Napoli: “Mi stupisce il Napoli che rinuncia alla punta fisica e punta sul non dare riferimenti alla nostra difesa. Grande dinamismo e dialogare sullo stretto. Gattuso ha in mente qualcosa, la vuole giocare in una certa maniera. Non penso sia solo un atteggiamento contenitivo. Penso voglia metterci in difficoltà. Abbiamo l’esordio assoluto in Coppa Italia di de Vrij. De Vrij, Brozovic, Lautaro e Lukaku se può li fa giocare sempre. Il ritorno di Biraghi, che non è una prima scelta con l’arrivo dei rinforzi a gennaio. Conte vuole cercare di chiudere la pratica questa sera. Il Napoli di Coppa è da temere. Lautaro-Lukaku? Alla fine hanno superato le aspettative. È arrivato con tanti dubbi degli addetti ai lavori. Invece i numeri danno continuità e dimostrano che Romelu è un punto di riferimento importante. È diventato un leader immediatamente. Se fai bene oggi potresti ipotecare il passaggio del turno. Devi fare bene per mantenere la possibilità di andare in finale. Le due gare di Europa League l’avversario è tecnicamente inferiore all’Inter ma con quale entusiasmo giocheranno? Con la Lazio? Se non fai risultato no buono. Poi ci sono Samp e Juve. Ciascuna con le proprie caratteristiche è una gara fondamentale. Gli errori iniziano a costare”.

(Inter TV)