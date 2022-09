Inter, contro il Bayern Monaco scatta l’ora di Onana? Ecco da quanto non gioca

La grande novità di formazione in vista di Inter-Bayern Monaco di questa sera potrebbe riguardare i pali della porta nerazzurra: secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Appiano Gentile, oggi potrebbe essere il giorno dell'esordio ufficiale in maglia nerazzurra di André Onana. Per il portiere camerunense si tratterebbe del ritorno in campo a distanza di diversi mesi: la sua ultima presenza ufficiale risale al 9 giugno 2022, nel match di qualificazione alla Coppa d'Africa con il suo Camerun contro il Burundi. A livello di club non gioca dal 9 aprile 2022 (Ajax-Sparta Rotterdam, Eredivisie), mentre la sua ultima apparizione in Champions League è datata 15 marzo 2022 (Ajax-Benfica, ottavi di finale).