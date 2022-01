Inter, scatto Ginter per anticipare la concorrenza. Un’uscita per un innesto in mezzo

In questo mercato di gennaio l'Inter è pronta a cogliere le eventuali opportunità, ma intanto butta un occhio anche alle operazioni per la prossima stagione

"Le attenzioni della dirigenza nerazzurra si sono rivolte finora ai giocatori in scadenza di contratto: Onana è stato già blindato e nel frattempo si lavora per Ginter, per il quale potrebbe essere necessario l’acquisto immediato dal Borussia Monchengladbach per anticipare la concorrenza; senza dimenticare la situazione Dybala, che Marotta monitora con cura. Un altro possibile movimento riguarda il centrocampo, specialmente se Vecino e Sensi – o anche uno soltanto dei due – dovessero partire. Sul fronte rinnovi, sempre più vicino quello di Brozovic mentre si tratta ancora per Perisic", spiega Gazzetta.it.