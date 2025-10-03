L’Inter di Cristian Chivu ha trovato nuova linfa dall’alternanza offensiva tra i giovani talenti lanciati in prima squadra. Approccio che paga

L’Inter di Cristian Chivu ha trovato nuova linfa dall’alternanza offensiva tra i giovani talenti lanciati in prima squadra. Un approccio che paga, come confermato dalle ultime prestazioni, e che l’allenatore nerazzurro è intenzionato a portare avanti almeno fino al 25 ottobre, giorno in cui Marcus Thuram dovrebbe tornare a disposizione per la super sfida contro il Napoli.

Nel frattempo, il tecnico sta studiando tutte le soluzioni possibili: domani toccherà al tandem Bonny-Lautaro, con Pio Esposito pronto a entrare a gara in corso per dare il suo contributo, come già accaduto in Sardegna. Più avanti, nella ripresa dopo la sosta, non è escluso di rivedere Esposito accanto al capitano nel delicatissimo confronto con la Roma all’Olimpico.

Ogni incastro resta sul tavolo, anche perché le caratteristiche dei giovani attaccanti permettono più varianti: Bonny ricorda da vicino il profilo di Thuram, mentre Pio Esposito ha la struttura e l’attitudine del centravanti classico. Una duttilità che diventa un’arma preziosa per Chivu, deciso a fare della flessibilità tattica la chiave di questa nuova fase del progetto nerazzurro.

Come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport, la lezione principale che i giovani dell’Inter stanno assimilando è chiara: per restare tra i grandi non basta il talento, serve la capacità di adattarsi e cambiare registro. In questo senso, i cosiddetti “fratellini della ThuLa” hanno bruciato le tappe, dimostrando di non essere semplici matricole ma protagonisti già pronti a reggere la scena.