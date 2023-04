TS – Inter, si apre questo scenario senza Champions: “Marotta potrebbe…”

Vitale, per il progetto sportivo Inter targato Suning, arrivare fra le prime quattro del campionato e partecipare così alla prossima Champions League. Secondo Tuttosport, in caso di mancata qualificazione, i nerazzurri potrebbero ripartire da un progetto giovane:

"Difficile, in questo contesto, che possa esserci sintonia sull’importanza degli obiettivi tra squadra e società. Però, in caso di mancata qualificazione Champions, quello che oggi è vissuto come un incubo da Marotta potrebbe essere un’opportunità: quella di ripartire con un nuovo ciclo basato sui giovani e giocatori dagli ingaggi sostenibili. Quello che avrebbe dovuto fare, ai tempi, pure Moratti ma non fece - come da lui stesso ammesso a posteriori - per riconoscenza verso i tripletisti".