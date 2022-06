Schelotto: “Fossi in Dybala andrei all’Inter, si troverebbe bene. Consiglio un nome”

Ezequiel Schelotto, ex centrocampista dell'Inter, è intervenuto telefonicamente nel podcast di Fabrizio Romano: "Vorrei ritornare a giocare in Italia, chiudere la carriera lì. Ho voglia di avere una società e un allenatore che abbia la mia stessa mentalità vincente. Tutti mi conoscono, ho giocato in grandi squadre, con grandi allenatori e grandi giocatori. Vorrei vincere qualcosa di importante, sto bene fisicamente e mentalmente".

"Dybala all'Inter? Stiamo parlando di un giocatore che ha numeri straordinari, ha fatto tantissimi gol e assist in Serie A, è un giocatore della Nazionale argentina, che oggi si ritrova libero. Sicuramente altre squadre oltre all'Inter lo vorrebbero. Se io fossi Dybala andrei subito a giocare all'Inter perchè è una squadra che si sta rinforzando, sta tenendo Lautaro, che è un giocatore che lui conosce così come Correa, sta arrivando un attaccante come Lukaku che secondo me è uno dei più forti al mondo. Secondo me si troverebbe molto bene, in un ambiente dove i tifosi sono molto carichi e lo accoglierebbero a braccia aperte. Lui è un campione, ha vinto tantissimo con la Juventus, e se vuole rimanere in Italia il progetto Inter per lui andrebbe bene".