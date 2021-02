Schelotto: “All’Inter con i campioni del Triplete ho imparato tanto. Milito…”

Dopo aver esordito con il Racing Avellaneda, Ezequiel Schelotto, intervistato da La Nacion, ha parlato anche della sua storia all'Inter

Ezequiel Schelotto, ex Inter , a 31 anni ha esordito con la maglia del Racing Avellaneda. Un ritorno in patria tardivo per il calciatore, che ha chiuso così la sua parentesi calcistica europea. Intervistato da La Naciòn, Schelotto ha ripercorso alcune tappe della sua storia, inclusa quella nerazzurra:

INTER - "Se Milito mi ha parlato del Racing Avellaneda all'Inter? Sì, naturalmente. Diego ha fatto cose molto importanti all'Inter, ma il suo cuore è sempre stato nel Racing Club. Quando è arrivato al Racing, ha mostrato come giocatore e come direttore sportivo come vincere. Milito è un idolo, nessuno lo mette in dubbio. Da giovane, quando sono arrivato all'Inter, ho cercato di fare le cose che facevano i grandi giocatori, perché avevano vinto tutto. Non solo Milito; anche Cambiasso, Zanetti, Sneijder, Stankovic, Córdoba, Chivu. Tutti avevano vinto il Triplete con Mourinho. Ho provato umilmente a seguire l'esempio di tutti loro. Ho 31 anni e continuo a imparare. All'Inter ho imparato che, quando commetti un errore, devi cercare di non ripeterlo".