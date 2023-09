Schelotto: “Inter sempre favorita per vincere tutto. Derby si gioca col cuore”

Ezequiel Schelotto, ex giocatore dell’Inter, ha parlato a TMW verso il derby di questa sera: “L’Inter ha giocatori che si sono confermati. Una delle pedine più importanti che ha oggi è Lautaro Martinez, che è il capitano ed ha una responsabilità molto grande. È il punto di riferimento di una squadra che si è rinforzata. L'Inter è sempre favorita perché è una delle squadre più importanti al mondo e lotterà per vincere lo Scudetto. Ha iniziato molto bene, però sabato sarà una gara a parte, non rispecchia il valore di tutto il campionato. Il derby si gioca con il cuore, non è importante far bene, ma sfruttare le occasioni.