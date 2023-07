Schelotto torna in Italia: l’ex Inter giocherà nel Barletta

Dopo una stagione nel Club Deportivo Morón, squadra della Serie B argentina, l'ex Inter è pronto a tornare in Italia

Dopo una stagione nel Club Deportivo Morón, squadra della Serie B argentina, Ezequiel Schelotto è pronto a tornare in Italia dove manca dal 2019. Infatti, nelle prossime ore il Barletta annuncerà l'ingaggio dell'ex giocatore dell'Inter.

L'argentino è atteso lunedì sera in Italia per mettere la firma sul contratto che lo legherà alla squadra pugliese che milita in Serie D. Schelotto ha indossato la maglia dell'Inter nel 2013 collezionando 13 presenze e un gol nel derby contro il Milan, gol che molti tifosi nerazzurri ricordano.