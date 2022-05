Schillaci: “Inter superiore alla Juventus, ha l’imbarazzo della scelta. Dybala…”

Il doppio ex presenta così la finale di Coppa Italia in programma stasera: "Partita aperta, difficile fare un pronostico"

Salvatore Schillaci, ex attaccante sia della Juventus che dell'Inter, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com della finale di Coppa Italia, in programma questa sera all'Olimpico di Roma: "Sarà una partita aperta, è difficile fare un pronostico. La Juventus è ritrovata, l'Inter adesso c'è: sono squadre importanti e pronte. E' un pronostico difficile".

"L'Inter ha l'imbarazzo della scelta: questa concorrenza stimola i giocatori ed è messa meglio della Juventus come organico. In questa stagione ha un parco superiore ai bianconeri un po' su tutto".

"Anche come riserve, credo, in tutto".

"Sono scelte della società. Serve considerare che Dybala è un giocatore importante, forte, ma c'è da vedere che anche quest'anno ha avuto parecchi infortuni. Non so se lo avrei confermato, dipende sempre dai club: serve entrare nella mente della proprietà. La Juve non fa andar via i suoi giocatori così, avrà avuto i suoi buoni motivi. E' forte, a volte fa la differenza ma serve vedere anche il suo percorso atletico e fisico".