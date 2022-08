Schmeichel: “Casemiro un vincente, ma ha 30 anni. Sono sorpreso. Ha appena…”

Il Manchester United ha fatto un investimento importante per ingaggiare il centrocampista. L'ex portiere ha qualche dubbio sull'operazione

Il Manchester United ha fatto un investimento importante per ingaggiare il centrocampista del Real Madrid Casemiro. Una operazione che ha colto molti alla sprovvista, tra questi anche Peter Schmeichel: "Sono sorpreso che abbiamo preso Casemiro. Che quel giocatore venga ingaggiato ora per quella somma di denaro e con quello stipendio, con la sua età e non sappiamo quando giocherà...".