Scholes: “Lo United è un disastro, atmosfera velenosa. Conte? Hanno perso…”

L'ex giocatore del Manchester United, Paul Scholes, ha criticato la situazione che sta vivendo il club. Critiche non sono mancate nemmeno per il tecnico, Ralf Rangnick. "Il club è in difficoltà in termini di giocatori e allenatore. È un disastro. Lo spogliatoio ha un'atmosfera velenosa. Sembra che la gente voglia andarsene invece di firmare. Il Manchester United è la squadra più grande del mondo e dovrebbe avere il il migliore nei ruoli più importanti. E il più importante è quello di allenatore", ha detto l'ex giocatore.

"Abbiamo inseguito un uomo che è ben considerato in tutta Europa, ma non ha avuto così tanto successo come allenatore. Gli è stato chiesto di venire e dirigere il più grande club del mondo. È qualcosa che non riesco a capire. Lo United dovrebbe avere il miglior allenatore e invece non è così, è incredibile".

"Dovrebbe essere uno dei cinque migliori allenatori del mondo. Tuchel, Klopp, Guardiola, non ci sono opzioni per prenderli. Ma Antonio Conte? Il momento sembrava ideale. Abbiamo visto cosa ha fatto al Tottenham con una squadra che non è così forte come lo United. Penso che abbiano perso un'occasione e potrebbero ancora ingaggiarlo. Probabilmente potrebbero ancora prenderlo dal Tottenham".

