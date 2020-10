Schurrle: “Mourinho? Brutale, perché mi trattava così? Avevo perso la mia autostima”

Intervenuto ai microfoni del Sun, Andre Schurrle ha parlato così del suo rapporto con Jose Mourinho, suo allenatore ai tempi del Chelsea: “E’ una persona brutale. Mi sono sempre chiesto: ma perché fa così, perché mi tratta così? Perché fa cosi con le persone? Ora realizzo cosa voleva e come lavorava: a quei tempi non potevo essere d’accordo con le cose che voleva da me a causa della pressione psicologica. Era difficilissimo: andavo spesso a casa dopo averci parlato e pensavo di non poterlo più fare. Spesso giocavo dall’inizio e poi venivo sostituito all’intervallo. Poi nella partita dopo non ero nemmeno in squadra, ero in tribuna. Non riuscivo a capirlo e avevo perso l’autostima. Poi ho iniziato a chiedermi cosa passasse per la sua mente. A volte durante l’allenamento avevo la sensazione che stesse solo guardando me, anche se probabilmente non era così”.