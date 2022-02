Schwoch: “Napoli da scudetto? Deve lottare. Se il Milan batte l’Inter…”

Le parole dell'ex calciatore: "Se il Napoli vince su Milan o Inter può guadagnare: è una tappa fondamentale per il proseguo del campionato"

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Stefan Schwoch, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Se il Napoli vince su Milan o Inter può guadagnare: è una tappa fondamentale per il proseguo del campionato. Il Napoli ha il diritto di sognare lo scudetto? Se il Milan fa il colpaccio contro l'Inter e vince, il Napoli accorcia sulla prima in classifica. Deve lottare fino alla fine".