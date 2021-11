Schwoch sicuro: “Insigne lascerà il Napoli e andrà all’Inter perché…”

Le parole dell'ex calciatore: "I rinnovi vanno rifatti sempre al rialzo. Insigne chiede 6 e il Napoli vuole dargliene addirittura di meno di quanto prende ora"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefan Schwoch, ex calciatore, ha parlato così del futuro di Lorenzo Insigne, obiettivo di mercato dell'Inter: "I rinnovi vanno rifatti sempre al rialzo. Insigne chiede 6 e il Napoli vuole dargliene addirittura di meno di quanto prende ora. Per me è una trattativa che non inizierà neanche. Per me è destinato ad andare via perché c'è l'offerta dell'Inter che è importante, ha un procuratore che ha rapporti con i nerazzurri".