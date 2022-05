Tensione Giulini-Caressa. Il Pres: “A te non rispondo, hai fatto un’infamata”. Caressa reagisce

Nervi tesi a Sky Sport dopo la partita tra Venezia e Cagliari (0-0), che ha sancito la retrocessione dei sardi in Serie B

Il conduttore ha chiesto a Giulini: "E' mancato un po' di spirito sardo, di testardaggine e cattiveria, visto che avete verso un'occasione clamorosa, anche visto quanto accaduto a Salerno?". La risposta del numero uno del Cagliari è stata piuttosto stizzita: "Caressa, a te non rispondo, perché tu sei stato il primo a farci un'infamata la settimana scorsa, a te non ho niente da dire". Al che, perplesso, il conduttore ha risposto: "Prego?". E Giulini: "Lo sai benissimo. La settimana scorsa hai detto, senza verificare e senza chiedere niente a nessuno, che il Cagliari era in vendita e che io ero in procinto di vendere il club. Avresti potuto verificare".