Scintille a Tiki Taka su Milan-Napoli, Mauro a Bergonzi: “Non capisci niente”

Si è incendiato il clima in trasmissione durante la moviola sul posticipo dell'ultimo turno di campionato

Mauro Bergonzi, ex arbitro, chiarisce il suo punto di vista mostrando alcuni replay: "Il contatto è secondo me secco e deciso e può portare al calcio di rigore. L'arbitro non fischia, ma viene richiamato al VAR da Mazzoleni che gli mostra esclusivamente le immagini dalla telecamera della goal-line technology che non chiariscono nulla. L'arbitro rimane sulla sua decisione, ma se avesse visto anche le immagini della camera stretta avrebbe potuto cambiare idea". Lo interrompe bruscamente Massimo Mauro, da sempre contrario alla tecnologia nel calcio: "Non capisci proprio niente. Quali immagini chiarirebbero? Solo l'arbitro può decidere se quel contatto può far cadere Theo Hernandez oppure no, non le immagini".