Scommesse, Donnarumma: “Tanto dispiacere, vicini a Zaniolo e Tonali”

Così il capitano della nazionale, Gigi Donnarumma, sulla vicenda che ha coinvolto Zaniolo e Tonali. Parlando dei due prossimi impegni degli azzurri, Donnarumma ha sottolineato ai microfoni di Sky Sport che "quanto è successo non ci tocca, siamo professionisti e dobbiamo dare tutto in campo. Abbiamo lavorato benissimo in settimana, il ct si ha stimolato e noi siamo pronti, per domani con Malta e per l'Inghilterra, a dare il massimo". "Da parte mia provo una grande emozione a tornare a Bari, dove ho debuttato in nazionale - ha proseguito -, e non vedo l'ora di giocarci. Ci sarà un grande pubblico a sostenerci".