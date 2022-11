Sconcerti: “Allegri meglio di Inzaghi, Juve ha piacere di giocare a pallone”

«Sì, certo, la Juve ha ritrovato il piacere di giocare a pallone. E nessuno giocava contro Allegri, non ci sono giocatori che giocano contro l’allenatore, e quando lo fanno succede in maniera evidente, quasi violenta».

«Prima la Juve era diventata, e lo era da un paio d’anni, una squadra pigra, annoiata da se stessa, non aveva più nessuno spirito. Credo che se e siano accorti da soli i giocatori. Questo tipo di situazione non giovava a nessuno. Se la società va a toccare argomenti solidi, una reazione ce l’hai: credo sia successo questo».

«Allora: l’Inter finora ha subito 22 gol e con questa media arriverebbe a fine campionato a 56-57 gol subiti. E questo significa che non può vincere lo scudetto. E’ un problema serio, ed è un problema di assetto. Questo Inzaghi non l’ha risolto. L’altro dato è che la Juve in 7 partite in trasferta ha fatto 4 gol. E’ un record negativo in campionato: solo Verona e Sampdoria hanno segnato così poco fuori casa. Ma questo problema è più facilmente risolvibile».