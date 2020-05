Sconcerti: “Allegri al PSG? Può andare ovunque, ma i soldi non bastano per la Champions”

Massimiliano Allegri potrebbe finire al PSG la prossima stagione. Mario Sconcerti ha commentato la news di mercato ai microfoni di TMW Radio: “Pensavo che fosse abbastanza avanti con lo United. Poi Solskjaer non è andato male. Se riuscisse a far vincere il Psg la Champions, farebbe una grossa impresa. Ed è quello che manca ai francesi. Allegri è forse tra i migliori tecnici che abbiamo. Può andare ovunque. Lui credo cerchi una squadra senza limiti, cosa che non ha avuto dalla Juventus. Ma ora tutte sono un po’ con il braccino corto. Ho l’impressione che debba andare dove può sistemarsi e fare bene”.

Sarebbe uno smacco se Allegri vincesse la Champions in Francia e non alla Juve?

“Il campionato francese è un campionato di un’altra dimensione rispetto al nostro, è indietro. E questo frena il Psg. Per vincere, servono soldi, questo è vero. Ma per vincere, ci sono anche altri che perdono. E alla fine vince uno solo”.