Sconcerti: “Scudetto? Juve la migliore tra le sbagliate: gli amici di Conte…”

Mario Sconcerti, noto giornalista ed editorialista del Corriere della Sera, ha parlato della corsa scudetto a Calciomercato.com. Ecco le sue parole: “A dirvi tutta la verità, è stato un campionato dove non si è mai visto una squadra da scudetto. Per squadra da scudetto intendo 16 giocatori abbastanza interscambiabili, con una forte idea di gioco e una buona qualità tecnica di fondo. A volte capita che di squadre così ce ne siano più di una. Quelli sono i campionati più belli. Raramente accade che nessuno sia all’altezza del compito. Naturalente alla fine qualcuno vince comunque, ma non era da scudetto. Mi sembra quello che è successo quest’anno. La Juve ha già perso il massimo di partite possibile, cinque. Ha incassato 38 reti in 35 gare. Nessuno ha mai fatto peggio da quando ci sono i tre punti. I record precedenti appartenevano all’Inter con 34 e 32 gol. Se una squadra subisce una quarantina di gol in una stagione vuol dire che non è sbagliata. È solo la migliore tra le sbagliate. È questo che lascia un po’ di amaro a tutti. Ai nemici di Sarri (tanti), agli amici di Conte, ai fans di Lotito. È stato il campionato di nessuno“.