Sconcerti: “Inter, sono mancati Calha e Barella. De Vrij ha sofferto intellettualmente Osimhen”

Sulle pagine del Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha analizzato così quanto accaduto ieri al Maradona tra Napoli e Inter, terminata 1-1

"Napoli-Inter è stata una gran bella partita tra due squadre diverse ed equivalenti. Il Napoli ha possibilità di gioco in velocità che all’Inter mancano, l’Inter ha una struttura di squadra che ancora manca al Napoli (...). Sono mancati in generale Calhanoglu e Barella, a disagio con Fabian Ruiz e Lobotka. Brozovic è stato meno lucido del solito perché impensierito da Zielinski. L’Inter ha finito dominando, ma ha tirato pochissimo in porta. De Vrij ha sofferto quasi intellettualmente Osimhen, ma alla fine lo ha tenuto. Sono diversamente alla pari, ma l’Inter resta ancora tra uno e quattro punti avanti".