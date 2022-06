Sconcerti: “Assurdo che il Chelsea dia in prestito Lukaku. Assurdo due volte perché…”

Nel consueto appuntamento sulle pagine di Calciomercato.com, Mario Sconcerti dice la sua sui tanti giocatori che scelgono di liberarsi a zero. "Questo mercato a costo zero sta diventando interessante e assomiglia molto a una salvezza in calcio d’angolo. E’ chiaro che non scegli chi vorresti, ma dentro a una lista di convenienze, che però ormai sono tante tanto quelle che costano care. Non so dove si andrà, è chiaro che aumenteranno molto gli ingaggi, ma diminuiranno le spese. E’ probabile diminuiscano anche i rendimenti tecnici, si va un po’ più a caso, ma nemmeno tanto. Non è un colpo di ingegno, assomiglia più alla memoria di una disperazione, non so dirvi. Siamo di fronte a un mercato opposto a quelli degli ultimi quindici anni. E’ incredibile ci siano società che hanno preso giocatori come Pogba a cento milioni e per due volte lo perdano a zero".