Sconcerti: “Dubbi su Atalanta da scudetto. Tifosi allo stadio? Cts contro il calcio”

Mario Sconcerti ha parlato del prossimo campionato di Serie A, esprimendo dei dubbi sulla candidatura dell'Atalanta allo scudetto

"Onestamente non saprei. Cinque anni di Atalanta ai grandi livelli sono tanti: possono averla portata avanti nella concezione del proprio calcio, ma pure logorata. La cosa straordinaria è pensare come per metà della scorsa stagione Gomez sia stato la grande risorsa, e poi sia andato via a gennaio. Gasperini ha messo fuori giocatori come Gollini e Ilicic, inventandosi Pessina in un ruolo che non aveva mai fatto. Mi sembra ancora una squadra sperimentale ma mi farebbe piacere se diventasse competitiva".