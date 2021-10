Sconcerti: “Italia, Barella scomparso in un compito non gradito: ecco perché”

Il pensiero del noto giornalista sportivo sulla prestazione di ieri del centrocampista nerazzurro contro la Spagna

Sulle colonne di Calciomercato.com, il noto giornalista Mario Sconcerti ha analizzato così il ko di ieri dell'Italia di Mancini contro la Spagna per 2-1: "Il grande errore della partita con la Spagna è stato il marcamento a uomo di Barella su Busquets. Quella sul regista che inizia l’azione è la tipica marcatura di un centravanti che parte da più lontano. Toccava a Bernardeschi. Non l’avrebbe limitato troppo, ma avrebbe tenuto Barella dentro il gioco. Così Barella è scomparso presto in un compito che non era il suo e non gradiva. La conseguenza è stato un vuoto in mezzo al campo in cui ha navigato da solo Verratti. Jorginho, ogni volta che si alzava dalla difesa per sorreggerlo, lasciava altrettanto vuoto davanti ai centrali.