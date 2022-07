Sconcerti: “Belotti sarebbe titolare almeno in 17-18 squadre italiane. Strano che…”

A TMW Radio, il noto giornalista Mario Sconcerti ha parlato così dei temi caldi di queste ore verso l'inizio della Serie A

Torino, lite Vagnati-Juric: che ne pensa?

"E' una storia 'rubata' da qualcun altro. Qualcuno li ha spiati e non mi piace. Se uno li riprende, forse non è bello nemmeno quello che ha fatto chi li ha ripresi. Era una gran brutta discussione diventata pubblica. Ci vorrà molta intelligenza per ripartire”.

Cairo che dovrà accelerare anche sul mercato:

"Non so di cosa discutessero i due, però certamente il Torino sul mercato qualcosa deve fare".

Belotti ancora senza squadra?

"Non credo che sia in condizioni di partire subito per il campionato. E' un fatto imprevisto".

Sembrano esserci Roma e Lazio:

"La Roma ha comunque un giocatore di riserva come Shomurodov, la Lazio ha bisogno di un vice-Immobile. Credo che Belotti sarebbe titolare almeno in 17-18 squadre italiane. Mi sembra molto strano che si possa pensare a un giocatore come lui fuori. Credo abbia diritto a un posto più stabile".