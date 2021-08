Sconcerti: “Belotti utilissimo per l’Inter. Mercato capolavoro, pensavo finisse peggio”

Il giornalista ha commentato su Calciomercato.com il possibile arrivo dell'attaccante del Torino all'Inter

"L’Inter nella notte avrebbe chiuso col Torino per l’arrivo di Belotti. Quindi non Correa, non Thuram, ma Belotti per completare l’attacco. E’ una scelta a sorpresa stimolata forse dal cartellino in scadenza di Belotti con conseguente valutazione bassa, si dice quindici milioni. Belotti è acquisto molto importante anche se si sovrappone a Dzeko, molto più adatto a giocare accanto a Lautaro. Ma l’acquisto di Belotti è utilissimo perché porta molto in alto la quota gol. In tre hanno cinquanta gol naturali a disposizione, sono tutti attaccanti da doppia cifra".