Sconcerti: “Scudetto, dietro l’Inter rimane solo il Milan. A Inzaghi do un 8”

A TMW Radio, Mario Sconcerti ha tracciato un bilancio su questa prima parte di campionato al termine del girone d'andata

"Credo che sia rimasto solo il Milan. Sette punti di vantaggio sono 3 partite di vantaggio. L'Inter le può perdere, ma gli altri mi sembra che sia Napoli che Atalanta debbano pensare più a non farsi riprendere. Il Napoli ha avuto infortuni molto importanti, anzi determinanti. Sono pochissime ora le possibilità che possa giocarsi il campionato il Napoli. Una che le è davanti poi sta andando a mille".

Cosa l'ha colpita di più in queste 19 giornate?

"Ci sono stati molti allenatori nuovi, da Dionisi a Zanetti. Mi ha colpito di più Andreazzoli, perché fino ad oggi resta uno splendido insegnante di calcio. Come qualità, questo campionato è molto leggero. L'organizzazione di squadra è diventata più importante ora e uno come lui ha ottenuto risultati che spiccano. Come voto lo metto alla pari di Inzaghi, un 8".