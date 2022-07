Sconcerti: “Inter e Milan, non c’è gara per ora sul mercato. So che Bremer…”

"E’ un colpo eccezionale. Perché Dybala poteva essere preso solo adesso ed è un acquisto conveniente per un giocatore che ha altri 4-5 anni di carriera e che soprattutto ha bisogno di rifarsi. Da un punto di vista tecnico Dybala non è discutibile".

"Sarà un Dybala animato dal riscatto. Credo che la Roma sia la soluzione migliore. Penso che Dybala non sia stato convinto dal progetto del Napoli e che non poteva aspettare ancora l’Inter".

"Sì, c’è molta serietà nel loro agire. Mi sembrano molto pratici. Come tutti gli americani non amano mettere tanti soldi sui giocatori, ma hanno capito che quello per Dybala è il prezzo giusto per la produttività giusta".