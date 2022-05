Sconcerti: “Caso-Suarez lascia interdetti. Ci sono i corrotti, ma non i corruttori”

Il giornalista commenta la chiusura dell'inchiesta sull'esame farsa dell'attaccante

"Sono stati condannati quasi tutti i professori coinvolti, con danni infiniti sull'università per stranieri di Perugia, ma non è stata toccata la Juventus. In sostanza si sarebbe trattato di un'auto-corruzione spontanea di tutti i docenti partecipanti, più qualche personaggio di contorno. Un caso strano, quasi inedito, una folla di corrotti disponibili ma non un corruttore. Non possiamo che prenderne atto. Ma non posso nemmeno fare a meno di chiedermi se sia credibile".