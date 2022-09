Sconcerti: “Handanovic non c’entra: l’Inter prende tanti gol per questo motivo”

Mario Sconcerti dice la sua sul momento dell’Inter dopo il ko nel derby di sabato. Ecco il pensiero del noto giornalista a Calciomercato.com: “Il derby è stato bellissimo, ma il Milan ha comunque 2 punti in meno di un anno fa e sul campo del Sassuolo era stato diverso. L'Inter soffre la discontinuità dei suoi giocatori migliori: né Brozovic, né Barella stanno dando quello che sanno. Non scappiamo sempre sulle spalle di Handanovic, che nel derby è stato normale. Manca ancora una condizione generale, questo non ha fatto dell'Inter per ora una squadra. Questo è il motivo per cui subisce tanti gol: poca copertura collettiva. Mancano nell'Inter i giocatori che sappiano cambiare passo: è rimasto solo Dumfries”, le sue parole.