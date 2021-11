Sconcerti: “Mourinho? Se continua così non escluso scenari clamorosi. I Friedkin infatti…”

Una clamorosa separazione tra Josè Mourinho e la Roma? Per Mario Sconcerti è uno scenario plausibile. Ecco l'analisi del giornalista

"Mourinho? Ha scaricato la squadra, dato che ha detto che lo scudetto della Roma sarebbe il quarto posto, facendo capire che non lo è. Si è schierato dalla parte di Thiago Pinto e dell'area tecnica, ma il fatto stesso che nessuno gliel'abbia chiesto conferma le sue perplessità. Credo sia una situazione molto seria anche per la società: se dovesse andare avanti così, non escludo che si possa arrivare a soluzioni clamorose. Non conosco i Friedkin, non si sono mai nemmeno affacciati a una finestra. Ma, tutte le volte che ho sentito un allenatore entrare in conflitto così aperto con la società, poi si sono avute conseguenze. I Friedkin tengono molto alla misura: hanno preso Mourinho per stare sotto misura, ora si è andati oltre".